Giornata internazionale della Nonviolenza: ispiriamoci a Gandhi

Il 30 gennaio del 1948 veniva a mancare Mahatma Gandhi (2 ottobre 1869 – 30 gennaio 1948) che ha diffuso la cultura della Nonviolenza, scritta nella coscienza di ogni persona.

Gandhi la propose con il suo essere e suo agire non solo come via personale di salvezza, di cammino intimo e di stile di vita ma anche come un messaggio profondo della spiritualità di ogni popolo. Un fatto collettivo, applicata su larga scala, forma di lotta popolare, e ne è nato un metodo politico scientifico e ripetibile, rivoluzionario, leva di cambiamento sociale. Gandhi ha sperimentato la nonviolenza come alternativa alla guerra.

La Spagna dal 1964, in ricordo di Gandhi, nel giorno della sua morte celebra “La Giornata scolastica della non-violenza e della pace (Dia Escolar de la No-violència i la Pau, in catalano-balearico, DENIP.