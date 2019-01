Gmg 2019 : "Tutto è stato come contagiato e amalgamato dalla presenza gioiosa dei giovani"

Il 27 gennaio sé è conclusa ufficialmente la Gmg 2019 ma molti, tra cui anche i nostri ragazzi sansalvesi, sono ancora a Panama per continuare a fare esperienza del “Cristo vivente” nei luoghi di povertà del paese.

Tante sono state le esperienze e i messaggi forti di questa 35esima Giornata Mondiale della Gioventù: siate ponti e non muri, siete l’adesso di Dio.

«Tutto è stato come contagiato e amalgamato dalla presenza gioiosa dei giovani. Una festa per loro e una festa per Panama e per tutta l’America centrale …..si è formata la sinfonia di volti tipica di questo evento. Vedere tutte le bandiere sfilare insieme, danzare nelle mani dei giovani gioiosi di incontrarsi è un segno profetico, un segno controcorrente rispetto alla triste tendenza odierna ai nazionalismi conflittuali, che alzano dei muri, e si chiudono all'universalità, all'incontro fra i popoli. È un segno che i giovani cristiani sono nel mondo lievito di pace». Ha sottolineato Papa Francesco.

Questa è la testimonianza di una delle ragazze sansalvesi che ha vissuto la Gmg di Panama di soli 14 anni e dalle cui parole si evince una maturità fuori dal comune per questa età.