Al lavoro per la nuova rotatoria tra via di Palmoli e corso Garibaldi

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotonda che regolamenterà la circolazione tra via Puccini, corso Garibaldi, via di Palmoli e via Nuova Circonvallazione. Questa mattina c’è stato sopralluogo del sindaco Tiziana Magnacca che ha incontrato i responsabili dell’impresa esecutrice dei lavori concordando le modalità d’intervento per ridurre al minimo i disagi al traffico che insiste su quelle strade. Si stanno completando tutti i sotto servizi.

“La settimana prossima si lavorerà per il marciapiede dalla parte opposta a quella in cui si sta lavorando ora ed infine verrà realizzata la rotonda. Ci scusiamo ancora per i disagi” ha ribadito il sindaco Magnacca, spiegando come questa opera pubblica “metterà in sicurezza questa parte della città riqualificando il quartiere in una veste più moderna e funzionale”.