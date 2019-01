'Vasto e il Vastese: un territorio in pericolo?', domani l'incontro a Vasto

La terza edizione del Festival di Cultura, Filosofia e Politica parte venerdì 1 febbraio alle ore 18, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso.

"Si riparte dalla politica - dice il presidente del Festival, Davide D'Alessandro -, affrontando, a poco più di una settimana dalle elezioni regionali, il tema più importante e urgente per Vasto e il Vastese: la sicurezza".

I sindaci di Vasto e San Salvo Francesco Menna e Tiziana Magnacca, si confronteranno "per chiarire come si stanno muovendo e quali azioni stanno intraprendendo, mentre gli episodi di criminalità svonvolgono l’intero territorio. Tutti i candidati sono invitati a partecipare e a prendere la parola, a cominciare dagli altri sindaci del circondario.

È mia intenzione - rimarca D'Alessandro - uscire dalla serata non con le solite chiacchiere. Dev’essere un incontro per una riflessione comune, ma con impegni d’azione ben precisi in modo da fornire ai cittadini un quadro chiaro della situazione".

L'incontro sarà moderato dalla giornalista Paola Calvano.