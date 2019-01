Ufficiali le dimissioni di Castaldo? Cosa succede in casa Us San Salvo?

Successivamente al comunicato stampa diramato dalla società sportiva non sembrerebbero essere state ufficializzate, presso la Lega Calcio, le dimissioni di Antonio Castaldo dalla carica di presidente della Us San Salvo (leggi). Non ci sono più notizie oltre il tempestivo invito di Osvaldo Menna a desistere sulla decisione presa (leggi)

Stretto riserbo da parte della dirigenza, Luigi Vicoli Vice Presidente in carica non vuole rispondere alle Nostre domande, cosi anche Antonio Castaldo.

Voci parlavano, già da alcune settimane, del supporto di una nuova cordata di imprenditori locali alcun anche visti tra i presenti nelle ultime partite della squadra.

L' Amministrazione Comunale continua ad essere latitante sul fronte BiancoAzzurro o almeno non si pronuncia minimamente in pubblico.

Le dimissioni hanno mosso qualcosa???

Tanta apprensione dei tifosi e simpatizzanti che sperano l'arrivo di buone notizie dalla società.

Domenica trasferta impegnativa a Chieti Scalo contro il River65, i Ragazzi di Mister Dino Ciavatta proveranno a riportare a casa i tre punti!