Il "ma che fa, solo un attimo" di uno, porta conseguenze per un altro

In genere si tende ad avere un comportamento che porta a dire "Ma tanto che fa, che male c'è? In fondo questo, quello, che male c’è se raccomando tizio o caio o se quell’appalto lo do a tizio o caio …. Non ho tempo di rispettare il codice stradale e parcheggio sul marciapiede, è solo un attimo”.

Anche se lì per lì può sembrare normale, il cattivo agire porta sempre delle conseguenze. Ne è un esempio lampante del non rispetto della regola e conseguenza negativa per un altro quanto è capitato a un cittadino sansalvese che si muove con una carrozzella.

Questo il suo sfogo sui social: