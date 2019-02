Inps, in Abruzzo 427 domande di pensione “quota 100”

Sono 427 le domande di pensione 'quota 100' in Abruzzo pervenute alle 17 di ieri 31 gennaio. Lo comunica l'Inps ricordando che, a livello nazione le domande di pensione 'quota 100', sempre alle 17 di ieri, sono 10.519 per l'intero territorio nazionale. Per l'Abruzzo, a livello provinciale in testa l'Aquila con 143 domande, seguita da Chieti con 121, Teramo 82 e Pescara 81, riferisce ancora l'Inps in una nota.