Continua la pulizia straordinaria dei marciapiedi e delle strade di San Salvo

Continua, come da programmazione, la pulizia straordinaria delle strade e dei marciapiedi della nostra città, con l’uso di schiuma igienizzante. La pulizia ha riguardato Via dello Stadio (lato destro a scendere 21.01), Via Madonna delle Grazie (22.01), lato sinistro Via dello Stadio (28.01), Via San Rocco (29.01.), Via Duca degli Abruzzi (30.01), Via San Giuseppe e Corso Garibaldi (dalla farmacia Labrozzi fino alla “Porta della terra” 31.01); Via Savoia e Via Lentella (01.02). A questo cronoprogramma ne seguiranno altri tra cui l’area del centro storico (via Roma, Corso Umberto, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza San Vitale e zone limitrofe).

“Contribuire, ciascuno per la propria parte a mantenere pulita San Salvo – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – è un dovere di tutti i cittadini. Questi servizi aggiuntivi consentiranno una maggiore pulizia e igienizzazione delle strade”.

“Il servizio extra, concordato con la Sapi – spiega l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – permetterà di conseguire alti standard qualitativi e di igienizzazione delle strade e dei marciapiedi al fine di tutelare il decoro della nostra cittadina”.

E a proposito di decoro urbano, si coglie l’occasione per ricordare ai proprietari di attivarsi per la pulizia periodica dei terreni infestati da erbacce ed altro, prima che gli stessi, diventando ricettacolo di insetti e animali, possano diventare focolai di infezioni e fonte di incendi, costituendo pericolo per i cittadini che risiedono nelle zone limitrofe. Corre l’obbligo di ricordare, nella circostanza, che in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra riportato, si è soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che prevedono una multa di euro 100,00, oltre all’emissione di un’ordinanza per adempiere a quanto prescritto e tutto ciò che ne consegue, in caso di ulteriore inadempimento. Si confida, pertanto, nel rispetto del senso civico al fine della tutela del decoro e del buon vivere sociale della nostra bella cittadina.