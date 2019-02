San Salvo, negozi che chiudono in centro: cambia il volto del cuore della città

Il centro storico di San Salvo perde un'altra attività commerciale. Ha chiuso da qualche giorno l'edicola in corso Garibaldi e presto si abbasseranno anche le serrande della libreria in via Roma. Intanto cambia il volto del cuore della città. A poco è servita la sostituzione delle luci gialle dei lampioni con quelle bianche, il centro è quasi sempre deserto.

"E' passato quasi un anno da quando avevamo chiesto l'istituzione di un tavolo permanente sul commercio aperto a tutte le associazioni di categoria, ma nulla è stato fatto", afferma Domenico Gualà, presidente locale della Confesercenti, "Le cose che chiediamo per il rilancio del centro storico sono sempre le stesse, come predisposto dal vecchio piano marketing: la riattivazione del bus-navetta elettrico, miglioramento dell'arredo urbano, riprogrammazione del piano urbano del traffico. Questa è la mia ricetta, qualcuno ha un'altra proposta?", continua Gualà, "da qualche parte bisogna iniziare per incentivare le persone a frequentare il centro e a investire in nuove attività". Ad aver chiuso ultimamente è stato anche "Black Line", il negozio di abbigliamento all'inizio di via Roma che lascerà il posto ad un'altra attività. Il problema non è neanche rappresentato dagli affitti troppo cari, che rientrano nella media data anche la dimensione dei locali, non troppo grandi. "Tutte le attività fanno fatica ad andare avanti ma ciò che ancora li spinge ad aprire ogni mattina è la voglia di non arrendersi e rinunciare agli investimenti fatti", conclude Gualà.

Hanno espresso preoccupazione anche i consiglieri del Partito Democratico chiedendo all'amministrazione azioni concrete per la sua rivitalizzazione. "La decadenza del centro storico è iniziata quando l’amministrazione comunale di sinistra di allora decise di realizzare il centro commerciale Insieme", replicano le liste di Salvo Città Nuova, Lista Popolare e Per San Salvo, "procurando in questo modo la difficoltà sia del piccolo commercio nel centro di San Salvo e contemporaneamente creando una serie di problemi anche allo stesso centro commerciale, che tuttora sono evidenti", continua la maggioranza, "Sarebbe bastato, come il centrodestra sosteneva già da allora, per tutelare il commercio in centro, ricercare l’accordo con il Comune di Montenero di Bisaccia finalizzato alla realizzazione di un unico centro commerciale e di un unico porto, anziché permettere di farne due con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti", insiste, "La situazione attuale è molto delicata e l’amministrazione si sta muovendo in vari modi, non ultimo la rivisitazione del Piano Regolatore Generale, con lo scopo di ridare vitalità ed economia al nostro centro storico".