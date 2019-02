Da lunedì gli ex pazienti di Hussein tornano ad usufruire delle prestazioni mutuabili

Nel pomeriggio del 1 febbraio del 2019 l'Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti ha provveduto ad inoltrare una mail con cui autorizzava i due pediatri, Umberto Muzi e Roberto Festa, a poter effettuare le prescrizioni dei medicinali e delle altre prestazioni con il ricettario rosso anche per gli ex pazienti di Jaber Hussein, non più in servizio dal 31 gennaio 2019.

Da lunedi i due pediatri si sono anche organizzati, a loro spese, per garantire agli ex pazienti di Hussein un servizio medico dedicato, con gli stessi orari precedenti e quindi potranno usufruire del servizio in corso Umberto I, 52:

lunedì (mattina) dalle ore 8 alle ore 12.30

martedì (pomeriggio) dalle ore 16 alle ore 19

mercoledì (mattina) dalle ore 8 alle ore 12

giovedì (pomeriggio) dalle ore 16 alle ore 19

venerdì (mattina) dalle ore 8 alle ore 12.30

Non sarà possibile usufruire del servizio di prenotazione del pediatotem e quindi i pazienti verranno assistiti seguendo l'ordine di arrivo salvo le urgenze.

La Asl sta attendendo le risposte degli specialisti presenti nella graduatoria pediatri della Regione Abruzzo. Appena sarà possibile provvederà ad assegnare in via provvisoria di ufficio il nuovo titolare. Dopo la nomina i pazienti dovranno recarsi presso l'"ufficio scelta del medico" per scegliere il nuovo pediatra o uno degli altri disponibili.

Ottocentosettanta sono gli ex assistiti del dottor Hussein che in questi giorni si trovano in questa situazione di transizione. La Asl con una mail datata 25 gennaio 2019, aveva formalmente richiesta la disponibilità dei dottori Roberto Festa e Umberto Muzi (quest'ultimo è anche Segretario regionale della Confederazione nazionale Pediatri) ad occuparsi di questi pazienti.

I pediatri Muzi e Festa hanno acconsentito a dare questa disponibilità e si stanno prodigando in ogni modo affinchè il servizio sanitario, sia dei loro pazienti che di quelli che prima erano di Hussein, sia assicurato nel migliore dei modi possibili.