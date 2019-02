Inidente in via Liquirizia coinvolte ben due donne incinta

Ha destato non poca preoccupazione il sinistro stradale accaduto questo pomeriggio poco prima delle ore 16,00 in via Liquirizia a San Salvo. Coinvolte due autovetture di cui una non sembra aver osservato il segnale di Stop. A bordo di delle autovetture ben due donne in stato interessante una al terzo e una al sesto mese.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118 che hanno trasportato le donne presso l'Ospedale di Vasto per accertamenti.

Notizia in aggiornamento