La Us sfiora il pareggio da 3-0 a 3-2 con Mister Ciavatta in campo

Finisce 3-2 la gara del campionato di Promozione tra River Chieti e San Salvo.

Parte forte il San Salvo che dopo un minuto sfiora il gol con Molino che si infila tra le maglie della difesa ma si fa respingere la conclusione dal portiere, sulla ribattuta D’Alessandro colpisce di testa ma la difesa libera. Al 6’ i locali passano in vantaggio con Bassi che deposita in rete un cross dalla destra. I locali insistono e al 14’, sugli sviluppi di una punizione dalla destra, Conversano si libera in area e realizza il 2-0. Allo scadere della prima frazione Nannanore impegna Cialdini con un calcio di punizione dal limite. Al 56’ il River Chieti realizza il 3 a 0 con Rombini. Passano cinque minuti e Molino con un pallonetto va in gol e riapre il match. A metà tempo il tecnico biancazzurro Ciavatta, nella veste di giocatore-allenatore, scende in campo. Al 73’ il tiro di Barbarossa colpisce il palo esterno alla destra di Cialdini. Tre minuti dopo D’Ottavio trafigge il portiere locale per il 3-2. Al 95’ il direttore di gara poco prima del fischio finale espelle Travaglini.

