Si è costituito il nuovo comitato feste San Vitale 2019: domani inizia la questua

Si è costituito in questi giorni il nuovo comitato feste per la preparazione della festa del santo patrono di San Salvo, san Vitale. Già da domani saranno tutti all’opera iniziando con la classica questua nelle case dei sansalvesi e delle contrade vicine. Oltre il contributo economico come sempre saranno graditi donazioni di olio e conserva di pomodoro per la preparazione dei taralli e delle sagnitelle.

Il comitato feste San Vitale del 2019 è così composto: Nicola Troiano, Claudio Troiano, Simone Colonna, Denis Colonna, Michele Daniele, Diego Cinalli, Luca Di Rito, Diego Di Rocco, Patrizia Di Stefano, Valentino Di Santo, Giuseppe Rossi, Alex Marcello, Matteo Iuliano, Nicola Salvitti, Giuseppe Cane, Antonio Salvitti, Angelo Desiato, Nicola D Agostino, Sergio D Agostino, Vito Di Petta, Nicola Sciartilli, Lucio Vicoli, Carmela Di Bello, Dino Di Ninni, Alessandro Daniele, Antonino Vicoli, Massimo Torino Vincenzo Aloe', Ferdinando Torino, Anthony Frasca, Michele Marchese, Gabriele Di Santo, Alvaro D Addario, Giuseppe Trofino, Cristian Mosca, Evelin Ortolano, Alfonso Mastroiacovo, Domenico Ramondo, Filippo Antenucci, Anna Mariani, Andrea Ramundi e Menna Pierino.

Dalla redazione di Sansalvonet un grazie per il vostro impegno nella preparazione di una festa che è un punto di riferimento e di aggregazione per tutta la città di San Salvo.