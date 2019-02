Confindustria Abruzzo si confronta con i candidati alla Presidenza della Regione

Nella giornata di oggi , nella sede di Confindustria Chieti Pescara, in via Raiale 110 bis, si è tenuto il confronto richiesto daai quattro

L’incontro ha avuto lo scopo di confrontare i rispettivi programmi elettorali in vista delle elezioni amministrative del prossimo 10 Febbraio -anche in relazione al dettagliato documento di proposte che Confindustria Abruzzo ha presentato ai Candidati in occasione dell’evento- ed ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza di Imprenditori associati, guidati dal Presidente regionale Agostino Ballone e dai Presidenti Territoriali di Chieti Pescara, Gennaro Zecca , di L’Aquila, Riccardo Podda , e di Teramo, Cesare Zippilli .

Presenti anche i referenti regionali e locali delle varie Consulte e Comitati delle Associazioni facenti capo al Turismo, ai Servizi Innovativi, all’ANCE, alla Piccola Industria ed ai Giovani Imprenditori.

L’iniziativa si è svolta, in maniera separata con i rispettivi Candidati, durante l’intera mattinata ed il confronto si è sviluppato in un clima di grande cordialità e collaborazione che ha permesso di poter rappresentare a ciascuno, in vista della nuova Legislatura, le principali esigenze del mondo Confindustriale abruzzese e delle imprese associate, e di poter valutare, su ogni tema di interesse degli Imprenditori, gli obiettivi delle coalizioni per i prossimi anni di Governo Regionale.

Al riguardo, anche al fine di meglio comprendere le effettive possibilità delle stesse coalizioni in competizione di incidere sullo sviluppo dell’economia reale della nostra Regione, sono state affrontate le tematiche di maggiore importanza quali, ad esempio, le necessarie Politiche industriali e per i nuovi Investimenti, le Politiche per la formazione, l’Ambiente e l’Energia, i Fondi Europei, la Finanza, il Fisco ed il Credito.

Sono inoltre state sviluppate anche le dirimenti problematiche legate alla Riforma della P.A. e alla Semplificazione Amministrativa, quali punti fondamentali per la competitività del sistema economico abruzzese, unitamente ai temi dello sviluppo del Turismo, della gestione della Sanità e dei Trasporti, del riavvio di un Piano concreto di Infrastrutture materiali e immateriali (Digital Innovation Hub, banda larga nei Consorzi Industriali,…), ecc…

Naturalmente, in questa occasione, i temi e le questioni affrontate hanno rappresentato solo prime indicazioni e raccomandazioni di massima che Confindustria Abruzzo ha ritenuto dover indirizzare, alla immediata vigilia delle prossime elezioni, ai Candidati alla presidenza della Regione.

Dopo lo scrutinio, saranno quindi sicuramente necessari ulteriori iniziative, approfondimenti e considerazioni di merito per tutte quelle materie e per tutte le occasioni che lo richiederanno.

Confindustria Abruzzo, da parte sua -afferma il Presidente Agostino Ballone- rimane a completa disposizione di quanti vorranno adoperarsi realmente per lo sviluppo economico, sociale e civile della nostra Regione, a cominciare dal prossimo Presidente dell’Istituzione regionale.

Sono intervenuti attivamente al dibattito, oltre ai quattro presidenti del Sistema Confindustria:

Florio Corneli – Federmanager

Marco Camplone – Presidente Nuova Pescara

Ottavio Di Stanislao – Presidente Assobalneari Abruzzo – Federturismo Abruzzo

Lucio Laureti – Federturismo Abruzzo

Sandro Chiacchiaretta – Anav

Giuseppe Ranalli – Presidente Sezione Trasporti e Logistica Confindustria Chieti Pescara

Silvano Pagliuca – Vice Presidente Vicario Confindustria Chieti Pescara

Gennaro Strever – Presidente Ance Chieti Pescara

Ezio Rainaldi – delegato alla ricostruzione Confindustria L’Aquila

Rodolfo D’Angelantonio – delegato per l’Internazionalizzazione Confindustria Abruzzo

Marco Sciarra – Vice Presidente Ance Chieti Pescara

Antonella Ballone – Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Teramo

Marco Fracassi – Past President Confindustria L’Aquila