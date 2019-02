La compagnia teatrale degli Ambulans Thèàtre in scena domani a San Salvo Marina

L’associazione “la Banda di Eugenio” comunica che è giunta a San Salvo Marina, la compagnia teatrale degli Ambulans Thèàtre, teatranti che dal nord della Francia, passando per Ventimiglia, Genova, Livorno, Ancona, stanno percorrendo verso sud lo Stivale, verso Brindisi dove prenderanno il traghetto che li porterà in Grecia per poi raggiungere Plovdiv, in Bulgaria, capitale della cultura europea per il 2019, assieme a Matera, per il raduno internazionale dei teatranti itineranti. Gli artisti, già precedentemente contattati dall’associazione "la Banda di Eugenio", sono stati accolti dagli associati, e domani sera, 5 febbraio, si esibiranno in uno spettacolo patrocinato dal Comune di San Salvo, alle ore 17,30, presso il palazzetto dello sport, in via Magellano, a San Salvo Marina. Il direttivo e gli associati della "Banda di Eugenio", il Comune di San Salvo in qualità di Ente Patrocinante, assieme a tutti i componenti dell'Ambulans Thèàtre hanno il piacere di invitare tutti a gustare un momento di arte autentica e spontanea, dove la musica, la danza e la recitazione, le marionette, danno vita ad un spettacolo indimenticabile.