Ultima pagina di un diario ancora tutto da scrivere. Partenza da Panama

La GMG non è solo un’esperienza, e’ una vera scuola di vita e di fede. A me ha insegnato tanto ed è quel tanto che speravo di riportare con me nel cuore insieme a tutte le persone che ho incontrato, i miei compagni di viaggio, italiani come me che spero di rivedere presto, alcuni dei quali sono stati dei fratelli maggiori e maestri di vita, quelli panamensi che ci hanno seguito in ogni spostamento con tenacia e affetto, e tutti i giovani giunti a Panama….amicizie in Cristo Gesù’ che spazio e tempo non potranno distruggere mai.

IL DECOLLO.

Angelo D.B…Stiamo entrando nel passaggio che ci conduce al nostro aereo; il boing 747 è pronto ad accogliere questo esercito dall’Amore di 600 giovani per riportarli a casa dall’altra parte dell’oceano. Mai provato nulla di simile è impossibile trattenere l’emozione, le lacrime diventano cornice di un dipinto che rimarrà impresso per tutta la vita. E’ un dipinto colorato di bandiere, che per la storia rappresentano confini, ma qui a Panama avevano un'altra importanza, erano coperte condivise per scaldarsi dal freddo della notte, cappucci indossati per ripararsi dal vento, sciarpe scambiate per abbracciarsi e ballare festosi, e poi ombrelli aperti per proteggersi dal sole di mezzogiorno …. un arcobaleno infinito di tenerezza. Anche i colori diversi sono dono Dio. Nulla ci appartiene.

H23 è il numero del mio posto vicino al finestrino, non a caso lo stesso dell’andata, ma oggi il diverso sono io. La vita è un rincorrersi di incontri con l’Altro e con l’altro. Ed ognuno di questi incroci di Amore stravolge in qualche modo il cammino di ogni età. Il mio andare riprende da qui, da questo decollo vissuto tutti insieme uniti per mano.

Guardo il cielo dal mio finestrino e a modo mio saluto nome per nome queste migliaia di ragazzi che, sono certo, come Maria e con Maria nell’Amore contageranno il mondo. Un nostro caro vescovo e pastore li ha incoraggiati ad essere “ragazzi strani”, strani perché hanno nel cuore un “si” alla vita che può cambiare la storia dell’umanità “adesso” in questo nostro tempo che come Panama racchiude ricchezze e povertà con grande contraddizione, in questo secolo di egoismi ed indifferenze, di parole vuote e desideri anestetizzanti.

A noi Figli Adulti dello stesso Padre, il compito di accompagnarli, sostenerli, ma soprattutto raccontare loro, con la nostra vita, che quel Dio è la vera felicità. Unico volo che vale la pena davvero di spiccare!!!