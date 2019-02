Incidente in A14, camion perde 300 litri di gasolio. Ferito il conducente

Alle 5.20 circa sull'autostrada A14 è stato riaperto il tratto compreso tra le uscite Francavilla-Pescara Sud e Pescara Ovest, in direzione nord, chiuso ieri sera all'altezza del km 381 per un incidente che ha visto coinvolto un autoarticolato. Il traffico da questa mattina è regolare. Ieri sera un camion, il cui conducente ha perso il controllo del mezzo, ha urtato il new jersey centrale effettuando un salto di carreggiata. Nello scontro il mezzo ha perso 300 litri di gasolio che si sono riversati sull'asfalto.

Il conducente, ferito, è stato trasportato all'ospedale di Chieti. Nelle ore di chiusura è stata istituita l'uscita obbligatoria a Pescara Sud, con eventuale rientro in autostrada a Pescara ovest dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Sul posto hanno operato personale di Autostrade, Polizia Stradale e mezzi di soccorso. Gli interventi sono stati coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara).