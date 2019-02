Domani posa della prima pietra del nuovo polo scolastico "per realizzare la città del domani"

Domani mercoledì 6 febbraio il ministro per Pubblica Istruzione Marco Bussetti presenzierà a San Salvo alla posa delle prima pietra del nuovo Polo scolastico, con annessa palestra, che verrà realizzato in via Melvin Jones. Lo annuncia il sindaco Tiziana Magnacca, la cerimonia avrà inizio alle ore 10.00, cui farà seguito una visita alla scuola secondaria “Salvo D’Acquisto” per un incontro con gli studenti e il corpo docente.

Un impegno di spesa per circa 6 milioni di euro su progetto dell’architetto Dino Tiziano Cilli e realizzato dall’associazione temporanea di impresa composta dalle ditte Edilflorio srl, Fossaceca srl e F.lli Di Carlo srl. “Con la realizzazione di questa nuova struttura scolastica – afferma il sindaco Magnacca – ci incamminiamo verso il futuro di San Salvo e ci impegniamo a realizzare la città del domani. In questi anni l’Amministrazione comunale si è attivata nel campo delle opere pubbliche con iniziative concrete nella consapevolezza che la prima parola è la messa in sicurezza degli edifici. Con questa prossima realizzazione nel nuovo polo scolastico verranno riunite in un’unica struttura la scuola dell’infanzia di via Firenze e la scuola primaria di via De Vito”.

La scuola dell’infanzia ospiterà 160 bambini mentre la scuola primaria ospiterà 375 alunni; saranno tutti spazi utilizzabili dai diversamente abili e quindi non saranno presenti barriere architettoniche di alcun tipo.