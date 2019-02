Microcredito fse, nuove misure 2018: esito istruttoria istanze avviso micro.crescita piu’

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Avviso "Micro Crescita Più" risponde alla necessità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a imprese “virtuose” già finanziate dal Fondo Microcredito FSE per l’attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive per l’attivazione di servizi specifici o per il potenziamento, rafforzamento e sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale già finanziariamente sostenuta dal Fondo.

Lo scopo è di sostenere imprese esistenti, garantendone la sostenibilità e la crescita, affinché possano ulteriormente affermarsi sul proprio mercato di riferimento e far fronte al rientro del prestito attraverso il reddito prodotto dalla stessa iniziativa imprenditoriale.

Chiusura sportello per la presentazione delle istanze 18 dicembre 2018.

Attività istruttoria avviata l’8 gennaio 2019.

Istruttoria conclusa in 15 giorni lavorativi.



I DATI

Ricevute n.216 istanze.

All’esito del procedimento istruttorio, i seguenti risultati:

– 126 imprese ammesse per un totale di 4.300.455,13 euro, che rappresentano il 58% delle istanze presentate;

– 69 imprese non ammissibili;

– 21 imprese non ricevibili.

Delle 126 imprese ammesse a finanziamento, il 40% è rappresentato da ditte individuali per un ammontare ammesso pari ad euro 1.722.880,06, il 12% è rappresentato da lavoratori autonomi/liberi professionisti con 515.883,55, il 48% da Società per un ammontare pari ad euro 2.061.691,00.

La misura prevedeva la possibilità di acquisire una quota a Fondo perduto previa disponibilità ad assumere o stabilizzare almeno una risorsa umana.

Dei 4.300.455,13 euro, la quota a fondo perduto è rappresentata da 487.834,02 euro che in termini di risorse umane sviluppano 45 nuove assunzioni e 10 stabilizzazioni, rappresentando l’11% del totale dei finanziamenti ammessi. Assumeranno o stabilizzeranno almeno una risorsa umana con le risorse del Microcredito, prevalentemente le Società, con il 62%.

Dato interessante è rappresentato anche dalle ditte individuali e i lavoratori autonomi/liberi professionisti, che rispettivamente con il 26% e il 12% utilizzeranno il Fondo per assumere o stabilizzare, accrescendo così il loro potenziale.

La quota agevolata, ossia la quota che le imprese ammesse a finanziamento faranno rientrare con l’adesione ad uno specifico piano di ammortamento in 30 ratei bimestrali, ammonta ad euro 3.812.621,11, rappresentando l’89% del finanziamenti ammessi.

Relativamente alla distribuzione territoriale, il 47% dei finanziamenti ammessi ricade nel territorio della provincia di Pescara, seguito dal 32% della provincia di Chieti, il 15% della Provincia di Teramo e il 6% dell’Aquila.

Una distribuzione territoriale in linea con i dati e il trend dei finanziamenti già ammessi ed erogati alle imprese abruzzesi a valere con i primi avvisi del Fondo Microcredito FSE.

Subito dopo la pubblicazione delle risultanze, espletati i controlli previsti di cui all’art. 16, comma 1 dell’Avviso MICRO.CRESCITA PIU’, i soggetti ammessi riceveranno l’atto di concessione funzionale, in coerenza con quanto declinato all’Avviso di merito, all’erogazione del finanziamento stesso.