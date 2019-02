Il ministro Marco Bussetti: "i vostri bambini valgono dieci e lode, il compito vale quello che vale" 

Stamattina 6 febbraio, il ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti ha presenziato a San Salvo in via Melvin Jones, la posa della prima pietra del nuovo Polo scolastico, con annessa palestra.

Una folta cittadinanza, alunni, genitori e diversi sindaci del circondario hanno accolto l'invito dell'amministrazione per questo importante evento per la città. Erano presenti i due dirigenti scolastici Annarosa Costantini e Vincenzo Parente, e diverse autorità civili.Il ministro ha auspicato che i lavori siano conclusi in un anno di tempo "vengo a fare il taglio del nastro". "L'amore per il proprio lavoro, le persone sono ricche di sentimenti, di voglia di fare, i vostri bambini valgono dieci e lode il compito può valere 7 o 8 ma dagli errori devono servire per migliorarsi. Dietro una scuola che funziona c'è un insieme di persone che lavorano per essa " - questi alcuni dei messaggi del Ministro della Pubblica Istruzione.

Dopo la posa della prima pietra Bussetti si è recato presso l'istituto delle scuole medie dove si esibirà l'orchestra Salvo D'Acquisto,

Un impegno di spesa per circa 6 milioni di euro su progetto dell’architetto Dino Tiziano Cilli e realizzato dall’associazione temporanea di impresa composta dalle ditte Edilflorio srl, Fossaceca srl e F.lli Di Carlo srl.

Centosessanta bambini dell'infanzia e trecentosettantacinque alunni della scuola primaria per un totale di cinquecentotrentacinque sono il numero degli alunni che usufruiranno di questa struttura.