La parrocchia di San Nicola organizza per sabato 2 marzo il "Carnevale in parrocchia". L'evento inizia con i bambini e i ragazzi dell'Azione Cattolica Ragazzi in piazza san Nicola dalle ore 15 e si protrarrà fino alle ore 16.30. Alle ore 19.30 la festa proseguirà presso il Gabri Park Hotel in via Pertini a San Salvo con "Gerico in famiglia: festa in maschera".

Parte del ricavato della cena verrà devoluto per le finalità della Caritas parrocchiale Gerico, associazione no-profit di aiuto ai più bisognosi.

Info e prenotazioni Simona 3338395370 - Maria Grazia 3407195753 - Vania 3202627451

Le iscrizioni sono aperte a tutti.