"Fa che nello studio delle discipline scolastiche percepiamo il senso della nostra vocazione"

"Oggi, sei febbraio duemiladiciannove, alle ore 10.00 in via Melvin Jones, per iniziativa del! Amministrazione Comunale di San Salvo presieduta dal Sindaco Tiziana Magnacca, benedetta dal parroco don Beniamino Di Renzo, viene posta la prima pietra per la costruzione del nuovo Polo Scolastico alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti. Si realizza il sogno di costruire un nuovo edificio scolastico che consentirà a San Salvo, attraverso la.formazione dei nostri ragazzi, di compiere grandi passi in avanti, con lo sguardo rivolto al futuro, per realizzare la città del domani adeguata alle esigenze dei tempi nuovi.

Il Dirigente Scolastico I.C. I Prof.ssa Annarosa Costantini, Il Sindaco di San Salvo, Avv. Tiziana Magnacca, il Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti"

Questo il testo della pergamena che è stata sottoscritta dal sindaco Tiziana Magnacca, dalla dirigente scolastica Annarosa Costantini e dal ministro Marco Bussetti in occasione della posa della prima pietra del nuovo polo scolastico che dovrebbe vedere la luce nel 2022. La pergamena è stata poi chiusa in un bussolotto e inserito all'interno di una struttura armata. Il testo verrà anche inciso su una targa in marmo e che verrà un giorno affisso vicino alla porta del futuro polo scolastico, a memoria di questo giorno.

La cerimonia è iniziata con l'intonazione dell'Inno d'Italia ed è proseguita con la benedizione solenne della prima pietra del parroco don Beniamino Di Renzo.

Presenti i sindaci dei Comuni di Carunchio, Casalbordino, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Pollutri, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.

La mattinata si è conclusa nella scuola media “Salvo D’Acquisto”. Dopo essere stato accolto da bambini festanti all’ingresso della villa comunale, l'incontro si è spostato nella palestra dove si è esibita l’Orchestra Salvo D'Acquisto. Il professor Orlando Raspa ha donato al ministro Bussetti una sua opera raffigurante simbolicamente San Salvo. L'incontro con la comunità scolastica ha avuto termijne con il saluto della dirigente scolastica Annarosa Costantini, del direttore scolastico regionale Antonella Tozza e del direttore scolastico provinciale Pescara-Chieti Maristella Fortunato, presenti al momento della posa della prima pietra.

Galleria fotografica Nicola Palma Ucci