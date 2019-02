Un successo lo spettacolo degli Ambulans Thèàtre, ospiti dell'associazione "La Banda di Eugenio"

Il presidente dell’associazione “la Banda di Eugenio”, Tommaso Mariani e tutto il direttivo, esprimono la massima soddisfazione per la riuscita dell’evento svoltosi ieri a San Salvo Marina, dove la compagnia teatrale degli Ambulans Thèàtre, ha offerto al numerosissimo pubblico accorso al palazzetto dello sport, uno spettacolo unico dove hanno fatto da padroni, il teatro, la danza, la musica, ma soprattutto l’armonia e l’improvvisazione, intercettando, coinvolgendo e creando un tutt’uno con il pubblico, soprattutto dei più piccoli. Dopo lo spettacolo la festa è spontaneamente continuata con musica e balli animati dagli artisti, assieme a quanti si sono intrattenuti. La Banda di Eugenio, che tra i propri cardini ha la valorizzazione di tutte le culture e dell’accoglienza, e che ha proposto e sostenuto l’iniziativa, nel ribadire la propria gioia per la riuscita dell’evento, ringrazia il Comune di San Salvo in qualità di Ente Patrocinante della manifestazione, tutti gli organi di stampa, e a tutto il pubblico che ha partecipato e a quanti hanno contribuito in ogni modo possibile.