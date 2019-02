La maggioranza, "Oggi a San Salvo è stata scritta una bella pagina di politica"

Oggi a San Salvo è stata scritta una bella pagina di Politica, con la posa della prima pietra del Polo Scolastico, alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione Bussetti, una figura prestigiosa che rende onore ad una città e ai suoi cittadini che lavorano per migliorare la qualità della vita della nostra Comunità.

Siamo orgogliosi di avere concretizzato un lavoro, che porterà la nostra San Salvo ad avere scuole più sicure e più rispondenti alle necessità degli studenti e degli insegnanti, e delle famiglie sansalvesi.

Il tutto è stato possibile grazie alla sensibilità e alla volontà politica del sindaco Magnacca e di tutta la maggioranza di San Salvo, che stanno realizzando ciò che avevano promesso ai cittadini in campagna elettorale: messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici, come priorità dell’azione amministrativa.

Crediamo che tutti debbano essere soddisfatti per ciò che si realizzerà con il nuovo Polo Scolastico, oltretutto questa realizzazione servirà anche per sviluppare l’economia sia durante la costruzione, che dopo, con lo sviluppo di servizi e di attività anche in una zona che assumerà una immagine più conforme alle necessità di una città che guarda il futuro.

Noi siamo certi che la strada che stiamo seguendo è quella giusta e continueremo a seguirla perché sappiamo che i cittadini di San Salvo apprezzano ciò che stiamo facendo.

Certo ci rendiamo conto che il PD locale continua a trovarsi in difficoltà di fronte alla concretezza della nostra azione politica, e ciò si deduce anche dal comunicato confuso (come al solito) e inconcludente che ha emesso per criticare l’evento di oggi, ma ciò rafforza la nostra certezza che se San Salvo fosse stata amministrata da loro avremmo continuato ad avere costruzioni come il cosiddetto teatro comunale di via Istonia e il parcheggio coperto di via Montegrappa, delle quali i sansalvesi si vergognano, perché quelli sì che sono soldi dei sansalvesi buttati al vento.

Una cosa è altrettanto certa, che in circa 25 anni di amministrazione di centro – sinistra le scuole di San Salvo non hanno avuto la benché minima attenzione.

Questo dovrebbe fare riflettere anche i pervicaci componenti del PD locale, al di là delle solite lamentele che non risolvono i problemi, ma servono solo a evidenziare la loro scarsezza di idee e di iniziativa politica.