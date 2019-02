Trofeo Carnevale a San Salvo: ogni anno in palio il tradizionale Trofeo alla squadra più numerosa

Per tutti i praticanti e gli appassionati del ciclismo su strada, il Trofeo Carnevale è un appuntamento al quale non bisogna mancare per iniziare al meglio un’intensa stagione agonistica.

La macchina organizzativa del Velo Club San Salvo è già in piena attività per preparare nel miglior modo questo evento in data domenica 10 febbraio sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

Come tradizione, il simbolo è rappresentato dal Trofeo che viene assegnato alla squadra più numerosa e del quale è detentore per il quarto anno di fila il Team Naturabruzzo di Alessandro Masciulli.

Dalla prima edizione, il Trofeo è sponsorizzato dalla Farmacia Di Nardo del dottor Angelo Labrozzi: chi lo desidera, può ammirarlo presso la vetrina della farmacia a San Salvo in Corso Garibaldi.

Il percorso di gara è l’ormai noto circuito del lungomare di San Salvo, sulla distanza di 3 chilometri, con traguardo fissato in Via Magellano: 18 giri da compiere per i master di età compresa tra i 19 e i 49 anni (partenza ore 9:30), 16 giri per i master dai 50 anni in su e le donne (a seguire dopo la conclusione della prima batteria).