Marchese, si è utilizzata la scuola per fini di campagna elettorale

Le istituzioni vanno rispettate e non devono essere utilizzate per fini personali e scopi di parte.

In merito a quanto avvenuto oggi a San Salvo alcune domande vanno poste.

A chi giova posare la prima pietra per la realizzazione di una scuola con la presenza del Ministro a quattro giorni dal voto?

Tale iniziativa non poteva essere tenuta prima o dopo le elezioni Regionali?

Cosa ci ha guadagnato la città?

E' stato utile creare una così profonda lacerazione?

A che titolo è stata data la parola al leader Abruzzese della Lega?

A chi è servito strumentalizzare per fini elettorali il mondo della scuola?

La conoscenza e il sapere sono valori universali e non possono essere usati per piccole operazioni che impoveriscono la città.