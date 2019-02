Scuole chiuse per le prossime elezioni regionali del 10 febbraio 2019

Domenica 10 febbraio in Abruzzo si vota per le elezioni regionali 2019. Si tratta di elezioni anticipate, convocate in seguito alle dimissioni del governatore Luciano D’Alfonso che lo scorso 4 marzo è stato eletto al Senato, tra le file del Partito Democratico.

I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 10 febbraio. Per consentire le operazioni di voto le scuole che dovranno ospitare i seggi elettorali per le votazioni saranno chiuse per essere predisposte a partire da sabato 9 febbraio fino alla giornata di lunedì 11 febbraio. Annullate le attività pomeridiane della giornata di venerdì, mentre la mattina si andrà regolarmente a scuola.

A San Salvo le scuole che saranno adibite a seggio elettorale sono : Scuola elementare - Via Giuseppe De Vito (Sezioni 1 - 2 - 3 - 4), Scuola media "Salvo d'Acquisto" - Via Scopelliti (Sezioni 5 - 6 - 7 - 8), Scuola Materna - Via Luigi Sturzo (Sezioni 9 - 10 - 19), Scuola Elementare - Via Ripalta (Sezioni 11 - 12 - 13 - 20), Scuola Elementare - Via Giuseppe Verdi (Sezioni 14 - 15 - 16), Scuola Elementare - Rione Marina (Sezioni 17 - 18).