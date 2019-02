Autovelox statale 16, comitato Protrignina: "Nessuna risposta alle nostre richieste"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’attesa comincia ad essere lunga sulla postazione autovelox della SS 16 ricadente nel comune di Vasto!!!

Nella giornata di ieri abbiamo fatto una verifica presso la Polizia Stradale di Chieti e presso la Prefettura , area III settore depenalizzazione, per avere la risposta ufficiale sull’utilizzo dell’autovelox Multiradar S580 fornito dalla ditta Cts Electronics snc di Cannara(PG) per conto di Soes S.p.A. di Telese Terme(BN) sul tratto stradale SS16 Adriatica al km 511+900 del Comune di Vasto.

Dopo il nostro sopralluogo del 2 gennaio è partita una diffida al Comune e per conoscenza alle autorità previste dalla legge ,poiché, secondo il nostro parere, la postazione non è utilizzabile durante l’orario notturno. Ricordiamo che l’art.6 della norma di riferimento dice che l’autovelox da remoto deve essere presegnalato con segnaletica lampeggiante in caso di utilizzo notturno.

Ad oggi non abbiamo avuto risposte.

Invitiamo gli automobilisti a rivolgersi alla nostra organizzazione per eventuali attività ricorrenti in presenza di emissione di verbali da parte della polizia municipale di Vasto.