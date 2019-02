Fondo crescita sostenibile, assegnazione di risorse per interventi nelle aree di crisi industriale

Il Ministero dello Sviluppo economico, con decreto del 21 novembre 2018, assegna risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge n. 181/1989, con specifico riferimento alla copertura degli oneri della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il soggetto gestore Invitalia S.p.a., relativa agli interventi nelle aree di crisi complessa.

Una quota pari a euro 1.441.902,82 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile viene attribuita dal MISE ed è destinata agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo speciale rotativo è stato istituito come Fondo per la crescita sostenibile presso il Ministero ed è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, in particolare è volt al rafforzamento della struttura produttiva, al riutilizzo di impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma.

L’importo complessivo delle sue risorse è di 207 milioni di euro, ed è così articolato:

-euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (decreto 31 gennaio 2017);

-euro 70.000.000,00 a valere sul Fondo unico legge n. 181/1989 (decreto 31 gennaio 2017);

-euro 45.000.000,00 a valere sul PON Imprese e competitività (decreto 31 gennaio 2017);

-euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (decreto 7 giugno 2017);

-euro 60.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (decreto 1° febbraio 2018).

Nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti, risorse sufficienti per procedere all’assegnazione agli interventi per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n. 181/1989 della somma di euro 1.441.902,82, destinata all’integrazione dell’accantonamento per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata, in data 18 maggio 2015, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine alla definizione e all’attuazione dei PRRI per le aree di crisi industriale complessa.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019. (Abruzzo Sviluppo)