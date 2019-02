Chiuso al traffico il viadotto San Nicola I sulla Statale 16 Adriatica

Disposta la chiusura al traffico, fino al prossimo 20 maggio, sul viadotto San Nicola I della Statale 16 Adriatica in territorio di Vasto. Il passaggio in zona, negli ultimi mesi, era stato regolato da un semaforo con corsia unica a senso alternato.

Il provvedimento è dell'Anas, adottato per la sicurezza dei lavori in atto sul ponte, con “interventi strutturali di consolidamento delle fondazioni e delle sovrastanti pile in cemento armato“. Si fa riferimento, nell'ordinanza di chiusura, anche alle ripetute "infrazioni da parte dei conducenti dei veicoli pesanti che, in spregio alle limitazioni statuite, transitano sul viadotto". Per questo il direttore dei lavori, al fine di "garantire idonee condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per le maestranze impegnate nelle attività di cantiere, ha richiesto la chiusura al traffico con deviazione dei flussi veicolari in entrambi le direttrici di marcia sulla viabilità alternativa gestita dal Comune di Vasto".

Il passaggio dei mezzi viene dirottato, da sud verso nord, verso via Mario Molino all'altezza del viadotto San Nicola II e poi in direzione di via Ciccarone e via del Porto.