Italo assume: Hostess e Steward di bordo più di 150 assunzioni nel biennio 2019-2020

Italo inizia l’anno con una grande novità: più di 150 assunzioni nel biennio 2019-2020. La società ferroviaria, che attualmente vanta 1.250 lavoratori con un’età media di 33 anni, è alla ricerca di hostess e steward di bordo e di operatori di impianto per far crescere la propria squadra. Mentre i primi si occupano di accogliere il viaggiatore, assisterlo durante il tragitto e offrire il servizio di benvenuto a bordo treno, i secondi sono i responsabili della movimentazione del treno fra gli impianti di manutenzione e le stazioni di partenza dei convogli.

I candidati che verranno selezionati per il ruolo di Hostess e Steward di bordo saranno assunti con un contratto di apprendistato. Questa figura rappresenta la base per crescere all’interno dell’azienda, dando la possibilità di divenire nel tempo Train Manager, come già accaduto in diverse occasioni nel corso degli anni. Stesso discorso si può fare per gli operatori di impianto, ruolo chiave per tutti coloro che vorranno in seguito diventare Macchinisti. Per chi sarà assunto come operatore di impianto è previsto un corso di formazione della durata di 5 mesi. Le risorse che supereranno gli esami previsti, entreranno nel team di Italo con un contratto a tempo indeterminato.