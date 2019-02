Us San Salvo: qualcosa si è mosso, e Castaldo dovrebbe rimanere Presidente

Sembrerebbe che le dimissioni, poi non ratificate ufficialmente, di Antonio Castaldo dalla carica di Presidente del sodalizio Bianco Azzurro abbiano smosso le acque in casa Us San Salvo.

Stando ad alcune indiscrezioni pare che diversi imprenditori locali si siano resi disponibili fattivamente a contribuire economicamente per concludere la stagione in corso e per gettare le basi per il futuro.

Anche il Comune si è prodigato in queste ore a perorare la causa, e anche il gestore dei campi (Sporting) continua a tenere tesa la mano per aiutare o comunque non infierire

Quindi ad oggi il clima è più sereno, e come spesso accade anche in altri ambiti della vita quotidiana, la serenità non è fatta solo di risvolti economici ma anche dalla consapevolezza che si è manifestata in questi giorni che i Tifosi sostengono sempre e comunque la Us San Salvo.

Dunque la Città sta dimostrando di poter fare comunità e riuscire a salvaguardare 50 anni di Storia calcistica.

Domenica allo stadio Davide Bucci alle ore 15.00 arriva il Francavilla, Mister Ciavatta e i Ragazzi proveranno come sempre a fare del loro meglio.

Forza US SAN SALVO, Forza Ragazzi, Forza SALVANESI !!!