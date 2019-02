Pilkington: quando l'azienda incontra l'umanità

L'uomo per il lavoro o il lavoro per l'uomo? L'uomo per il profitto o il profitto per l'uomo? Nella maggiorparte dei testi economini e aziendalistici vengono in linea di principio proposti modelli in cui il fine priincipale è la massimizzazione del profitto. Ultimamente si stanno affacciando, seppur timidamente, delle teorie che affermano che il profitto vada sì massimizzato ma non come fine principale ma come strumento a servizio della soddisfazione dei bisogni dell'uomo. Questo nuovo modo di concepire l'economia innesca un circolo virtuoso che abbraccia manager, dipendenti, fornitori, clienti e ogni altra persona che è coinvolta direttamente o indirettamente nell'impresa.

La società moderna ha sete e bisogno di aziende che considerino l'uomo il fine e il profitto il mezzo.

Alcuni giorni fa il presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio ha postato sulla sua pagina social un post che fa onore non solo a lui ma anche alla società multinazionale che rappresenta:

Stamani per caso mi sono incrociato con Loris. Come avevamo promesso, il 1 Febbraio ha cominciato il suo lavoro da noi. Oggi era a gozzovigliare con i suoi colleghi in una pausa caffè ,per la quale si era presentato con delle vere leccornie ( chissà quanto lavoro avrà richiesto alla sua povera Mamma che ringraziamo di cuore) .

Gli ho chiesto come andava con il lavoro e prontamente mi ha risposto che procedeva, anche se aspettava il giudizio del suo capo sulla qualità del compito richiesto; allo stesso tempo mi confidava ,anche con un po’ di commozione, di essere felice ,perché il suo sogno si stava avverando, sperando di vincere presto sulle ultime paure e dubbi.

Io gli ho solo ricordato che lui era già il vero e perfetto Vincitore, lui che è sicuramente un sognatore che non si è arreso mai!

I commenti a margine del post sono tutti una conferma della sete di aziende che prestano attenzione all'uomo.

Ti fa onore, sono queste le azioni che testimoniano il grande cuore che un essere umano può avere.... Onorato di essere un dipendente di questa azienda.

Bravissimo dovrebbero seguire il tuo esempio anche altri imprenditori