Riaperta l'area giochi della villa comunale dopo i lavori di manutenzione

E' stata riaperta l’area giochi della della villa comunale intorno al bar chioschetto. L'area era stata transennata all'inizio del mese di dicempre per consentire lavori manutentivi al fine di risolvere le problematiche che affligevano l'attività e l’area giochi dedicata ai più piccoli. L’intervento ha previsto un miglioramento del verde pubblico, attraverso la posa di un nuovo manto erboso attraverso il quale drenare meglio l’acqua e il fango che si generava in occasione di piogge abbondanti e garantendo così maggiore sicurezza, in quanto situato in prossimità dell'area giochi per bambini,. L'intervento si aggiunge al già presente tappetino antitrauma, utilizzato anche nell'area giochi alla Marina di San Salvo. Infatti il chioschetto, che riaprirà probabilmente a primavera, sembrerebbe chiuso proprio a causa del suo posizionamento ad un livello inferiore del terreno, condizione che lo espone appunto ad allagamenti in caso di pioggia.