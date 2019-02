La Pro Loco di Montenero rinuncia al Carnevale, poco interesse dei cittadini nell'organizzazione

"Con rammarico prendiamo atto dell'esiguo interesse manifestato in risposta all'annuncio per l'organizzazione del Carnevale 2019 pubblicato sulla nostra pagina Facebook". Lo afferma il direttivo della Pro Loco Frentana di Montenero di Bisaccia dopo aver invitato la cittadinanza, scuole e associazioni a preparare carri allegorici, sfilate o iniziative per il Carnevale 2019.

"Pertanto, abbiamo deciso di rinunciare all'organizzazione dell'evento. Ci teniamo a ringraziare i pochi volontari che ci hanno comunicato interesse e disponibilità. Crediamo che il Carnevale debba essere una festa di tutti e non della Pro loco; per questo preferiamo destinare risorse ed energie a manifestazioni più sentite dalla cittadinanza e che rappresentano una peculiarità della storia e della tradizione del nostro Paese" conclude il direttivo della Pro Loco.