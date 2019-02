Domenica 3 febbraio 2019 PNLLow Cost ha presentato la nuova proposta formativa per il 2019: LiberaMenteio. Al numeroso pubblico presente i 3 Trainer hanno presentato le attività previste dal corso di Life Coaching.

Tante le novità del programma che prevede diversi moduli su vari argomenti. Il primo modulo “KEEP CALM: GESTISCI LE TUE EMOZIONI” si svolgerà in 3 incontri: dom. 17 FEBBRAIO – dom. 24 FEBBRAIO – gio. 7 MARZO. Importante la scelta di proporre le attività la domenica pomeriggio (17:30), o in orario serale (20:30). in modo di dare la possibilità a tante persone di partecipare. Se volete avere maggiori dettagli cercate e scaricate dal gruppo LiberaMenteio, su Facebook, il programma completo del corso. Per maggiori informazioni potete scrivere a info@liberamenteio.it.