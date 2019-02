Successo a Sanremo per gli abiti storici abruzzesi

Bellezza, gusto artistico, stile, classe e simpatia. Queste le caratteristiche che hanno contraddistinto la presenza a Sanremo dei componenti e delle componenti dell'Associazione Le Vie dell'Arte di Pineto (Teramo). In occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo, come veri ambasciatori della regione Abruzzo, hanno attraversato le vie principali della cittadina ligure indossando maschere e costumi unici, realizzati a mano nelle forme del noto gioiello abruzzese de la Presentosa e delle ceramiche di Castelli. "Ancora una volta, dopo il successo a Venezia, quanti animano l'Associazione Le vie dell'Arte - commenta il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio - sono stati in grado di distinguersi e di contribuire alla promozione culturale del nostro territorio, per questo come amministrazione comunale abbiamo deciso di patrocinare l'iniziativa, come anche la Regione Abruzzo".