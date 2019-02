Tragedia nella notte a Cupello, rogo in una palazzina: muore 58enne

Tragedia nella notte a Cupello (Chieti) dove nel sottotetto di una palazzina in costruzione in via Nardone un incendio ha causato la morte di un muratore di 58 anni, Pasquale Donatelli. L'uomo, che non era sposato e viveva da solo, stava dormendo nel suo letto quando è stato avvolto dalle fiamme. Ignote le cause del rogo. Forse una cicca di sigaretta o un metodo rudimentale di riscaldamento.

La chiamata ai Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto è giunta alle 3.20; quando sono giunti sul posto hanno trovato l'uomo privo di vita. Sull'episodio indaga il magistrato di turno, il sostituto procuratore Gabriella De Lucia. È stata già eseguita la ricognizione cadaverica, non si esclude che venga disposta l'autopsia; l'edificio è stato posto sotto sequestro.

"Era un amico di tutti, una buona persona, conosciuto da tutto il paese - dice il sindaco Manuele Marcovecchio - aveva una grande passione: come me era grande tifoso dell'Inter".