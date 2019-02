La Us di Mr Ciavatta non riesce a concretizzare la vittoria, 3-3 contro il Villa2015

Al ‘Davide Bucci’ scoppiettante 3 a 3 tra l’U.S. San Salvo e il Villa 2015.

Dopo 9’ il match si sblocca con Molino che scatta in velocità dalla sinistra entra in area e trafigge il portiere. Gli ospiti si fanno vedere in avanti con un paio di conclusioni da fuori di Vatavo neutralizzate da Cialdini. Al 41’ arriva il raddoppio: Lavacca serve una palla d’oro a Molino che in area di rigore con una conclusione perfetta realizza il 2-0. La ripresa inizia subito con grosse emozioni e dopo soli 35 secondi Vatavo con un tiro rasoterra a giro batte Cialdini. Il San Salvo non ci sta e dopo 2’ pareggia con Costantini che si presenta solo contro il portiere ospite e lo batte. Al 57’ Suero stende in area Ciarlitto, l’arbitro assegna il rigore agli ospiti. Dagli undici metri Vatavo non sbaglia e riapre il match. A sette minuti dalla fine un rimpallo tra i difensori favorisce Vatavo che da due passi realizza la tripletta personale e firma il definitivo 3-3.

