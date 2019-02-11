I risultati delle elezioni regionali a San Salvo

| di Redazione
| Categoria: Attualità
STAMPA

ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019

COMUNE DI SAN SALVO

SEZIONI SCRUTINATE N. 20 SU N. TOTALE SEZIONI 20

 

N. LISTE CIRCOSCRIZIONALI (Indicare le liste con la stessa sequenza In cui compaiono nel manifesto)

VOTI PROGRESSISTI CON LEGNINI - SINISTRA ABRUZZO - LIBERI E UGUALI

167

SOLIDALI E POPOLARI - CENTRISTI X L'EUROPA - CON LEGNINI

32

CENTRO DEMOCRATICO - +ABRUZZO - SOLID.LIB.POP.SOST. CON LEGNINI

88

PD - PARTITO DEMOCRATICO PER L'ABRUZZO CON LEGNINI

738

LEGNINI PRESIDENTE

 

119

ABRUZZO INSIEME - CON LEGNINI

 

559

AVANTI ABRUZZO - LEGNINI PRESIDENTE

 

160

ABRUZZO IN COMUNE - CON LEGNINI PRESIDENTE - REGIONE FACILE

 

134

MOVIMENTO 5 STELLE - ILBLOGDELLESTELLE.IT

2159

AZIONE POLITICA

1129

DEMOCRAZIA CRISTIANA - POPOLO IDEA LIBERTA' - UNIONE DI CENTRO

 

197

FORZA ITALIA - BERLUSCONI

708

LEGA - SALVINI ABRUZZO

1815

 

FRATELLI D'ITALIA - MARSILIO PRESIDENTE

167

CASAPOUND ITALIA

 

85

TOTALE VOTI VALIDI PER LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

 

8257

CANDIDATI PRESIDENTE (candidati indicati I con la stessa sequenza In cui compaiono nel manifesto) 

LEGNINI GIOVANNI

1997

MARCOZZI SARA

2159

MARSILIO MARCO

4016

FLAJANI STEFANO

85

 

LEGNINI GIOVANNI

1997

MARCOZZI SARA

2159

MARSILIO MARCO

4016

FLAJANI STEFANO

85

 

SCHEDE BIANCHE

136

SCHEDE NULLE

192

SCHEDE CONTESTATE E NON ATTRIBUITE

25

 

 

 

 

 

Redazione

Contatti

redazione@sansalvo.net
WWW.SANSALVO.NET -
tel. 333.6506972
fax 0873.549800
Via Duca degli Abruzzi, 54
66050 - San Salvo
Accedi Invia articolo Registrati
Recupera la password

Ricerca Avanzata

Macchina del tempo

Cittanet
Questo sito utilizza cookies sia tecnici che e di terze parti. Continuando la navigazione acconsenti al loro utilizzo - Informativa completa - OK