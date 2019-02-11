I risultati delle elezioni regionali a San Salvo| di Redazione | Categoria: Attualità
ELEZIONI REGIONALI 10 FEBBRAIO 2019
COMUNE DI SAN SALVO
SEZIONI SCRUTINATE N. 20 SU N. TOTALE SEZIONI 20
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N. LISTE CIRCOSCRIZIONALI (Indicare le liste con la stessa sequenza In cui compaiono nel manifesto)
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VOTI PROGRESSISTI CON LEGNINI - SINISTRA ABRUZZO - LIBERI E UGUALI
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167
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SOLIDALI E POPOLARI - CENTRISTI X L'EUROPA - CON LEGNINI
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32
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CENTRO DEMOCRATICO - +ABRUZZO - SOLID.LIB.POP.SOST. CON LEGNINI
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88
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PD - PARTITO DEMOCRATICO PER L'ABRUZZO CON LEGNINI
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738
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LEGNINI PRESIDENTE
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119
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ABRUZZO INSIEME - CON LEGNINI
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559
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AVANTI ABRUZZO - LEGNINI PRESIDENTE
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160
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ABRUZZO IN COMUNE - CON LEGNINI PRESIDENTE - REGIONE FACILE
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134
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MOVIMENTO 5 STELLE - ILBLOGDELLESTELLE.IT
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2159
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AZIONE POLITICA
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1129
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DEMOCRAZIA CRISTIANA - POPOLO IDEA LIBERTA' - UNIONE DI CENTRO
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197
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FORZA ITALIA - BERLUSCONI
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708
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LEGA - SALVINI ABRUZZO
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1815
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FRATELLI D'ITALIA - MARSILIO PRESIDENTE
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167
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CASAPOUND ITALIA
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85
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TOTALE VOTI VALIDI PER LE LISTE CIRCOSCRIZIONALI
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8257
CANDIDATI PRESIDENTE (candidati indicati I con la stessa sequenza In cui compaiono nel manifesto)
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LEGNINI GIOVANNI
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1997
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MARCOZZI SARA
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2159
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MARSILIO MARCO
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4016
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FLAJANI STEFANO
|
85
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LEGNINI GIOVANNI
|
1997
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MARCOZZI SARA
|
2159
|
MARSILIO MARCO
|
4016
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FLAJANI STEFANO
|
85
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SCHEDE BIANCHE
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136
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SCHEDE NULLE
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192
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SCHEDE CONTESTATE E NON ATTRIBUITE
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25
Redazione