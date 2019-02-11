Preferenze dei singoli candidati a San Salvo| di Redazione | Categoria: Attualità
GIOVANNI LEGNINI 1997 VOTI, 24,19%
PROGRESSISTI SINISTRA ABRUZZO 167 VOTI, 2,02%
CARAMANICO FRANCO 16
CIANCI PAOLA 49
DI CRESCENZO RINA 1
DI GENNI PASQUALINO 4
MASCIARELLI ANTONELLA 0
SCARLATTO GIANLUCA 0
SCIASCIA ERNESTO 52
SEVERO MARCO 0
CENTRISTI PER L'EUROPA 32 VOTI, 0,39%
MARINO MARCO 6
DI MASCIO MARIA DOMENICA MARINA 3
D'URBANO NICOLA 3
PALLADINETTI DANIELA 10
PAPPONETTI ROBERTA 0
PASTORELLO SALVATORE 3
RUSSO SETFANIA 0
COVINO FULVIO 0
+ ABRUZZO - CENTRO DEMOCRATICO 88 VOTI, 1,07%
PAOLINI LUCREZIO 0
MONACO ALESSIO 29
CHIACCHIARETTA ALESSIA 0
COLETTI GIANLUCA 22
DEL GROSSO ANDREA 0
MANZI ARIANNA 1
SISTO MARIA ROSARIA 2
VERNA GIACINTO 4
PARTITO DEMOCRATICO 738 VOTI, 8,94%
PAOLUCCI SILVIO 365
INNAURATO ANTONIO MARIO detto TONINO 19
BUTTARI FRANCESCA 18
CAPORALE DAVIDE LORIS 25
DI SIPIO NADIA 2
MARCHESANI LINA 259
MARZOLI ALESSANDRO 10
TENAGALIA MARIA RITA ARABELLA 10
LEGNINI PRESIDENTE 119 VOTI, 1,44%
DI RENZO PAOLA 6
AURIEMMA SIMONA 8
BENDOTTI DORA ANNA 5
D'ALESSANDRO LUIGI 0
DI GIAMMARCO GABRIELE 7
LANCI ALESSANDRO 0
RAIMONDI ENRICO 3
RITENUTI ANDREA 9
ABRUZZO INSIEME 559 VOTI, 6,77%
RICCI FRANCESCO 1
CAVALLO ROSA MARINA 1
CIARRAPICO MARIO 4
CORDISCO FRANCESCA 22
MARCHEGIANO GIORGIO 4
CORSI SILVANA 18
PIZZICANELLA JACOPO DETTO IACOPO 1
TRAVAGLINI FABIO ORLANDO 545
AVANTI ABRUZZO 160 VOTI, 1,94%
PALUMBO VALTER NINO 1
TURDO' ANTONIO 24
D'ANGELO GABRIELLA 103
DI FEBO CELESTINA 1
DI LUCIA PIERA 0
IEZZI CINZIA 0
PARIS CONCEZIO 1
TUNDO SERENA 1
ABRUZZO IN COMUNE 134 VOTI, 1,62%
ZULLI INKA 10
CUPAIOLO NATASCIA 20
DE CICCO MICAELA 2
GIANGIORDANO DOMENICO 8
LALLI GIUSEPPE ANTONIO 0
MORO CARLO 97
NICOLETTI ROBERTA 6
RUCCI IGNAZIO 5
SARA MARCOZZI 2.159 VOTI, 26,15%
MOVIMENTO 5 STELLE 2.159 VOTI, 26,15%
MARCOZZI SARA 237
SMARGIASSI PIETRO 160
DI CIANO ANDREA 3
STENTA SARA 12
TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO 9
D'ERAMO CINZIA 22
MARZOCCHETTI SILVERIO 1.001
MONACHETTI NICOLA 40
MARCO MARSILIO 4.016 VOTI, 48,64%
AZIONE POLITICA 1.129 VOTI, 13,67%
BELLISARIO GIOVANNI 21
CARAFONE CARMELA 4
DEL FORNO LUCIO 21
DI CLEMENTE GIORGIO 2
MARCELLO TONINO 1.065
POMPILIO SERENA 2
TUMINI GABRIELLA 7
ZINNI ANTONIO 11
UDC-DC-IDEA 197 VOTI, 2,39%
DI CAMPLI FINORE ANTONELLO DETTO DI CAMPLI 0
DI SANTO DONATO 0
DONIA ANNA MARIA 14
OLIVIERI MARIO FIORENTINO 102
SANTOFERRARA CINZIA 56
STAMPONE ROSELLA 3
SURIANI MICHELE 45
VIOLA ANTONIO 7
FORZA ITALIA 708 VOTI, 8,57%
CONTI LUCA 34
D'AMARIO DANIELE 36
DI BIASE CARLA 4
DI GIACOMO SAVERIO 22
DI MARTINO CONSUELO 8
FEBBO MAURO 138
NASUTI EMILIO 4
TRAVAGLINI MARIA 406
LEGA ABRUZZO 1.815 VOTI, 21,98%
CAMPITELLI NICOLA 227
GUARRACINO ANNA MARIA RITA 16
MONTEPARA FABRIZIO 15
MARTELLI EFREM 13
BOCCHINO SABRINA 461
MARCOVECCHIO MANUELE 445
BEVILACQUA ALESSANDRO 38
BUCCI ANNA LISA 46
FRATELLI D'ITALIA 167 VOTI, 2,02%
TAVANI ANTONIO 6
DI FONZO DONATO 4
DI PAOLO MARCO 0
ELIA MARIA ROSARIA 14
GIULIANI SABRINA 2
MICUCCI ROBERTO 1
PROSPERO FRANCESCO 116
SCALERA MONIA 0
STEFANO FLAJANI 85 VOTI, 1,03%
CASAPOUND 85 VOTI, 1,03%
LA ROVERE FRANCESCA 0
DI VAIRA EVANIO 60
D'ASTOLFO MATTIA 0
TURILLI GABRIELE 1
MEMMO LINDA PAOLA 2
ANNECCHINI LUIGI GIUSEPPE 1
DE CANDIA ELENA 1
DI LEO GIOVANNI 8
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