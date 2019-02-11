Preferenze dei singoli candidati a San Salvo

| di Redazione
| Categoria: Attualità
STAMPA

GIOVANNI LEGNINI 1997 VOTI, 24,19%

PROGRESSISTI SINISTRA ABRUZZO 167 VOTI, 2,02%

CARAMANICO FRANCO 16

CIANCI PAOLA 49

DI CRESCENZO RINA 1

DI GENNI PASQUALINO 4

MASCIARELLI ANTONELLA 0

SCARLATTO GIANLUCA 0 

SCIASCIA ERNESTO 52

SEVERO MARCO 0

CENTRISTI PER L'EUROPA 32 VOTI, 0,39%

MARINO MARCO 6

DI MASCIO MARIA DOMENICA MARINA 3

D'URBANO NICOLA 3

PALLADINETTI DANIELA 10

PAPPONETTI ROBERTA 0

PASTORELLO SALVATORE 3

RUSSO SETFANIA 0

COVINO FULVIO 0

+ ABRUZZO - CENTRO DEMOCRATICO 88 VOTI, 1,07%

PAOLINI LUCREZIO 0

MONACO ALESSIO 29

CHIACCHIARETTA ALESSIA 0

COLETTI GIANLUCA 22

DEL GROSSO ANDREA 0

MANZI ARIANNA 1

SISTO MARIA ROSARIA 2

VERNA GIACINTO 4

PARTITO DEMOCRATICO 738 VOTI, 8,94%

PAOLUCCI SILVIO 365

INNAURATO ANTONIO MARIO detto TONINO 19

BUTTARI FRANCESCA 18

CAPORALE DAVIDE LORIS 25

DI SIPIO NADIA 2

MARCHESANI LINA 259 

MARZOLI ALESSANDRO 10

TENAGALIA MARIA RITA ARABELLA 10

LEGNINI PRESIDENTE 119 VOTI, 1,44%

DI RENZO PAOLA 6

AURIEMMA SIMONA 8 

BENDOTTI DORA ANNA 5

D'ALESSANDRO LUIGI 0

DI GIAMMARCO GABRIELE 7

LANCI ALESSANDRO 0

RAIMONDI ENRICO 3

RITENUTI ANDREA 9

ABRUZZO INSIEME 559 VOTI, 6,77%

RICCI FRANCESCO 1

CAVALLO ROSA MARINA 1

CIARRAPICO MARIO 4

CORDISCO FRANCESCA 22

MARCHEGIANO GIORGIO 4

CORSI SILVANA 18

PIZZICANELLA JACOPO DETTO IACOPO 1

TRAVAGLINI FABIO ORLANDO 545

AVANTI ABRUZZO 160 VOTI, 1,94%

PALUMBO VALTER NINO 1

TURDO' ANTONIO 24

D'ANGELO GABRIELLA 103

DI FEBO CELESTINA 1

DI LUCIA PIERA 0

IEZZI CINZIA 0

PARIS CONCEZIO 1

TUNDO SERENA 1

ABRUZZO IN COMUNE 134 VOTI, 1,62%

ZULLI INKA 10

CUPAIOLO NATASCIA 20

DE CICCO MICAELA 2

GIANGIORDANO DOMENICO 8

LALLI GIUSEPPE ANTONIO 0

MORO CARLO 97

NICOLETTI ROBERTA 6

RUCCI IGNAZIO 5

SARA MARCOZZI 2.159 VOTI, 26,15%

MOVIMENTO 5 STELLE 2.159 VOTI, 26,15%

MARCOZZI SARA 237

SMARGIASSI PIETRO 160

DI CIANO ANDREA 3

STENTA SARA 12

TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO 9

D'ERAMO CINZIA 22

MARZOCCHETTI SILVERIO 1.001

MONACHETTI NICOLA 40

MARCO MARSILIO 4.016 VOTI, 48,64%

AZIONE POLITICA 1.129 VOTI, 13,67%

BELLISARIO GIOVANNI 21

CARAFONE CARMELA 4

DEL FORNO LUCIO 21

DI CLEMENTE GIORGIO 2

MARCELLO TONINO 1.065

POMPILIO SERENA 2

TUMINI GABRIELLA 7

ZINNI ANTONIO 11

UDC-DC-IDEA 197 VOTI, 2,39%

DI CAMPLI FINORE ANTONELLO DETTO DI CAMPLI 0

DI SANTO DONATO 0

DONIA ANNA MARIA 14

OLIVIERI MARIO FIORENTINO 102

SANTOFERRARA CINZIA 56

STAMPONE ROSELLA 3

SURIANI MICHELE 45

VIOLA ANTONIO 7

FORZA ITALIA 708 VOTI, 8,57%

CONTI LUCA 34

D'AMARIO DANIELE 36

DI BIASE CARLA 4

DI GIACOMO SAVERIO 22

DI MARTINO CONSUELO 8 

FEBBO MAURO 138

NASUTI EMILIO 4

TRAVAGLINI MARIA 406

LEGA ABRUZZO 1.815 VOTI, 21,98%

CAMPITELLI NICOLA 227

GUARRACINO ANNA MARIA RITA 16

MONTEPARA FABRIZIO 15

MARTELLI EFREM 13 

BOCCHINO SABRINA 461 

MARCOVECCHIO MANUELE 445 

BEVILACQUA ALESSANDRO 38 

BUCCI ANNA LISA 46 

FRATELLI D'ITALIA 167 VOTI, 2,02%

TAVANI ANTONIO 6

DI FONZO DONATO 4

DI PAOLO MARCO 0

ELIA MARIA ROSARIA 14 

GIULIANI SABRINA 2

MICUCCI ROBERTO 1 

PROSPERO FRANCESCO 116

SCALERA MONIA 0

STEFANO FLAJANI 85 VOTI, 1,03%

CASAPOUND 85 VOTI, 1,03%

LA ROVERE FRANCESCA 0

DI VAIRA EVANIO 60

D'ASTOLFO MATTIA 0

TURILLI GABRIELE 1 

MEMMO LINDA PAOLA 2

ANNECCHINI LUIGI GIUSEPPE 1

DE CANDIA ELENA 1 

DI LEO GIOVANNI 8

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