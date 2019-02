Regionali a Vasto, Manuele Marcovecchio (Lega) è il candidato più votato

E' Manuele Marcovecchio, della Lega, a far registrare il maggior numero di preferenzealleelezioni regionali del 10 febbraio a Vasto. Il sindaco di Cupello ha ottenuto, complessivamente, 1736 consensi personali.

Precede, nell'ordine, Lina Marchesani, assessore comunale del Partito Democratico (1681), l'esponente locale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi(1603), la collega di partito Sabrina Bocchino(1472) e Francesco Prospero di Fratelli d'Italia (1095). Tutti loro superano le mille preferenze.

Più staccati Silvio Paolucci del Pd (873), Paola Cianci, assessore comunale di Progressisti per Legnini (676), Mario Olivieri della Democrazia Cristiana (435), Mauro Febbodi Forza Italia (303), Roberta Nicoletti di Abruzzo in Comune (269), Maria Travaglini, assessore sansalvese di Forza Italia (224), Carlo Moro sindaco di Lentella di Abruzzo in Comune (197), Andrea Ritenuti di Legnini presidente (191), Lucio Del Forno di Azione Politica (184), Michele Suriani e Anna Maria Doniadella Dc (rispettivamente 108 e 104).