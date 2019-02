Marcovecchio, Bocchino e Smargiassi: 'tris' del Vastese nel nuovo Consiglio regionale

Manuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino in quota Lega, forza di (stragrande) maggioranza nel nuovo Consiglio regionale, e Pietro Smargiassi per il Movimento 5 Stelle.

In base alle indicazioni del Ministero degli Interni, sulla base dei risultati elettorali del voto di domenica 10 febbraio in Abruzzo, ci saranno tre rappresentanti del territorio del Vastese nella rinnovata assise abruzzese con Marco Marsilio eletto presidente della Regione per il centrodestra.