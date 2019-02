Rottura alla condotta idrica, domani niente acqua a San Salvo e in diversi Comuni

Si comunica che, al fine di eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in Località Fonte Ciccone del comune di Archi, dalle ore 8.00 di domani 12 Febbraio 2019 fino alle ore 6.00 del giorno 13 Febbraio 2019, verrà sospesa la normale fornitura idrica nei seguenti comuni:

Altino

Archi (per gli utenti di Capoluogo, Caduna, Ruscitelli e Sant’Amico)

Atessa (per gli utenti di Capoluogo, San Marco, Piano la Gara, Pian Querceto e Castelluccio)

Casalbordino

Cupello

Furci

Gissi

Monteodorisio

Paglieta

Perano (per gli utenti di San Pastore e Crocetta)

Pollutri

San Buono

San Salvo

Scerni

Torino di Sangro

Vasto

Villalfonsina

Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.