Storico risultato per la Lega anche a San Salvo

Risultato straordinario, stratosferico quello della Lega Abruzzo a San Salvo, non solo per aver raddoppiato i consensi rispetto alle politiche del 4 marzo 2018, ma anche per aver contribuito in modo determinante alla elezione di tutti e tre i nuovi consiglieri regionali della Lega nella provincia di Chieti.

Successo doppio: da una parte rappresentato dal fatto che con il 22% e 1815 voti la Lega è la prima e indiscussa forza politica del centro destra locale e dall’altra nell’aver contribuito con numerosi consensi alla elezione di ​Nicola Campitelli, Emanuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino.

Questa vittoria rappresenta l'indiscussa voglia di cambiamento del nostro territorio, non solo nei volti, ma anche nella rappresentanza politica e, sicuramente troverà spazio anche nel futuro governo regionale del nuovo presidente ​Marco Marsilio​, a cui auguriamo buon lavoro, sicuri del cambiamento positivo che porterà al nostro amato Abruzzo.

Coordinamento Lega Abruzzo San Salvo