Sabrina Bocchino (Lega), "Sono felice, dedico questa vittoria alla mia famiglia"

“Sono felice, emozionata e orgogliosa. Ho portato avanti una campagna elettorale senza alcun potere forte alle spalle. Siamo partiti in pochi e a mano a mano che i giorni passavano l’affetto, la stima e il calore di tanta gente comune, come me, sono diventati il mio potere forte. Continuerò così. Continuerò a stare tra le persone, ad ascoltare, a farmi portavoce di tutti i cittadini nelle istituzioni regionali. Continuerò a non promettere la luna ma a fare ciò che è possibile fare per il bene e l’interesse di tutti gli abruzzesi. Sono consapevole delle responsabilità che mi attendono ma sono pronta a dare il miglior contributo possibile per il buon governo della Regione Abruzzo. Ringrazio tutti gli elettori per il sostegno di questi mesi, davvero grazie di cuore, dedico questa vittoria alla mia famiglia”.

Così Sabrina Bocchino, candidata della Lega nella circoscrizione di Chieti, commenta la sua elezione al Consiglio Regionale d’Abruzzo.