Scuole chiuse domani: ordinanza della Magnacca a causa mancanza idrica

Il sindaco Tiziana Magnacca ha provveduto a firmare un'ordinanza con la quale predispone per domani martedì 12 febbraio 2019 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a San Salvo. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della Sasi della sospensione dell'erogazione idrica dalle ore 8.00 di domani martedì 12 febbraio 2019 fino alle ore 6.00 di mercoledì 13 febbraio 2019 per un intervento urgente di riparazione all'adduttrice principale dell'acquedotto Verde in locale Fonte Ciccone di Archi.