Oggi pomeriggio Workshop Gratuito:  Start Up e Pmi Innovative

Martedi 12 febbraio dalle ore 15 alle ore 17 ci sarà un Workshop Gratuito su Start Up e Pmi Innovative con i nuovi incentivi contenuti nella Legge di Bilancio 2019. L'incontro si terrà a Pescara, Via Ravenna n. 9 presso l'Aula convegni THE HIVE, l’incubatore certificato di Start Up innovative.

Nell'attuale contesto economico il successo imprenditoriale è strettamente correlato all’innovazione.

Il workshop vuole fornire gli elementi principali di inquadramento teorico/pratico che consentano all'imprenditore e al professionista di acquisire quelle competenze tecniche per valutare e gestire la fase di Start up e di sviluppo della PMI innovativa.

La normativa italiana sulle start up e PMI innovative mette oggi per la prima volta a disposizione in modo completo una serie di opportunità fiscali, finanziari e imprenditoriali per favorire l'avvio di nuove imprese caratterizzate da innovazione tecnologica anche con la possibilità per le imprese esistenti di potenziare, riqualificare o diversificare il proprio business, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Per partecipare: https://thehive-startup-legge-bilancio-2019.eventbrite.it

The Hive è l’incubatore di startup innovative certificato dal Febbraio 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano. The Hive è stato selezionato da UBI GLOBAL tra i migliori 10 migliori incubatori al mondo nella “Top University Assoiciuated Business Incubator”. The Hive ha sede a Ancona, Pescara, Milano, Verona, Roma, Bologna, Praga (Czech Republic), Bucarest (Romania), Zara (Croatia), Corfù (Grecia).