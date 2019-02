Ghiaccio e neve, tir esce fuori strada sulla SS Trignina 650

Nuova nevicata la notte scorsa su alcune zone del Molise. Circa dieci centimetri a Campobasso, ma i maggiori disagi si sono verificati sulla statale 650 Trignina nella zona dell'Alto Molise in particolare per alcuni mezzi pesanti e auto sprovvisti di catene o pneumatici da neve con inevitabili rallentamenti alla circolazione stradale.

All'opera spartineve e spargisale oltre a Vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti per soccorrere l'autista di un tir finito fuori strada. I sindaci di alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. Secondo gli esperti del meteo le condizioni del tempo miglioreranno gradualmente nel corso della giornata.