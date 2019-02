San Salvo, vince il centrodestra ma non elegge nessuno

E' la coalizione di centrodestra a vincere a San Salvo con il 48,63% dei consensi, anche se il partito più votato rimane il Movimento 5 Stelle con 2.159 voti (26,14%). Il più votato tra i candidati consiglieri è Tonino Marcello in Azione Politica che totalizza 1.065 voti di 1.129 (13,67%) che ha ottenuto la sua lista, ma che non gli permetteranno di sedere in consiglio regionale. "E' stato un bel risultato personale e sono grato ai sansalvesi che mi hanno appoggiato, purtroppo non è bastato", afferma Marcello, attualmente assessore comunale alle attività produttive.

Segue con 1.001 voti il pentastellato Silverio Marzocchetti, anche per lui è lontano l'ingresso in Regione riservato al vastese Pietro Smargiassi. "Sono soddisfatto per essere arrivato secondo tra le preferenze in città", afferma Marzocchetti, "Non mollo e continuerò a fare politica".

Si aggiudica il terzo posto Fabio Travaglini della lista Abruzzo Insieme con 545 voti e con 406 preferenze troviamo l'assessore comunale alla cultura Maria Travaglini, candidata con Forza Italia che ha preso 708 voti (8,57%).

La Lega, che non aveva a San Salvo nessun candidato, si posiziona come la prima lista della coalizione di centrodestra arrivando al 21,98% (1.817 voti). "Risultato straordinario", esulta il coordinamento Lega San Salvo, "non solo per aver raddoppiato i consensi ma anche per aver contribuito all'elezione dei tre consiglieri della provincia di Chieti, Nicola Campitelli, Emanuele Marcovecchio e Sabrina Bocchino". Crolla il Pd con l'8,93%.

Esprime soddisfazione il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca per il risultato raggiunto, "Siamo felici di aver contribuito alla vittoria del centrodestra in Abruzzo", afferma, "Confido in Marco Marsilio e nel suo progetto amministrativo, da adesso si potrà riscrivere una nuova pagina di politica. Auguro un in bocca al lupo agli eletti e a Sabrina Bocchino, unica donna del Vastese, consegno l'impegno di porre l'attenzione ai temi della famiglia e delle donne".